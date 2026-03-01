Le Cabaret Le Rubis Franken

Le Cabaret Le Rubis

9 rue de l’école Franken Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le temps d’une soirée, la salle se transformera en cabaret immersif, mêlant spectacle, élégance et proximité avec le public. Réservation avec l’adresse mail: direction.lerubis@gmail.com

23 ans, Sandra Doppler lance son cabaret itinérant en Alsace Le Cabaret Le Rubis

À seulement 23 ans, Sandra Doppler relève un pari audacieux créer un cabaret itinérant en Alsace. Baptisé Le Cabaret Le Rubis, ce projet unique réunit artistes et partenaires locaux dans un univers immersif, élégant et spectaculaire.

Avec cette aventure, Sandra souhaite transmettre un message fort Oser se lancer et croire en ses idées. Destiné à voyager dans des lieux toujours plus grands et prestigieux, Le Rubis prouve que passion, audace et détermination peuvent transformer un projet ambitieux en réalité.

Un concept moderne et immersif

Le Cabaret Le Rubis repose sur une idée simple mais ambitieuse proposer des soirées cabaret thématiques, où chaque édition devient une expérience unique, avec une mise en scène originale et une ambiance entièrement renouvelée.

L’objectif est de plonger le public dans un spectacle complet, mêlant ventriloquie, magie, danse, acrobaties, musique et bien plus encore, pour créer une immersion totale et inoubliable

Faire voyager le cabaret à travers l’Alsace

À travers ce projet, Sandra Doppler souhaite faire voyager l’univers du cabaret à travers la région, en proposant des soirées immersives et élégantes au cœur des communes alsaciennes.

Le Cabaret Le Rubis est un lieu où les arts vivants prennent toute leur dimension, et où chaque représentation devient une expérience unique.

Sa mission mettre en lumière les talents d’Alsace et valoriser les partenaires locaux qui s’engagent à ses côtés, afin de faire rayonner ce projet artistique et culturel sur tout le territoire.

Un projet soutenu localement

Pour cette première édition, une vingtaine d’artistes monteront sur scène, dont un duo finalistes d’Incroyable Talent, une gagnante de La Voix des Talents,particpante à The Voice ainsi que des artistes connus à l’échelle régionale et internationale… qui viendront à Franken, oui oui !

Une occasion unique de découvrir des talents d’exception tout près de chez vous, à ne surtout pas manquer !

J’ai choisi Franken parce que ce village de 300 habitants a une valeur très particulière pour moi. C’est ici que je suis arrivée à l’âge d’un an, après mon adoption, et c’est dans ce petit village que j’ai grandi entourée de l’amour de mes parents et du soutien de la communauté.

Franken représente beaucoup d’émotion et de reconnaissance à mes yeux. C’est une commune très soudée, où chaque événement est porté avec chaleur et bienveillance, et où j’ai toujours ressenti un véritable encouragement dans mes projets.

Lancer la première édition du Cabaret Le Rubis ici est aussi une manière de remercier ce village qui m’a vue grandir, et de partager avec lui le début de cette aventure artistique qui me tient profondément à cœur.

Magicien Anthony Biegel de Ruederbach

Numéro de cerceau aérien/Pole dance par le Directeur et professeur de pole dance et arts aériens et Chloé Wolf de Durmenach

Chanteuse Chériane Taik de Mulhouse

Ventriloque Julie et Reddy de Rouffach

Acrobate de Dare to Dance de Mulhouse

Danseuses de l’école Clandestine de Colmar qui vont proposer des numéros de French cancan, Heels et Show Girls

Burlesque Performer Par Lemm Rollicking Directrice, Professeur Clandestine Colmar école de burlesque et de danse..

Des enseignes locales participent également à cette première édition, contribuant à faire de l’événement un projet culturel ancré dans le territoire.

Luxia Event Lumières, dalles et écrans

DJ Lyees Ambiance musicale

Cockt’Elo Création des cocktails

Geral Pinero Fleurs et décoration

Le 21 mars, Franken ne sera plus seulement un village, mais le cœur battant d’un cabaret inédit. Entre spectacles spectaculaires, univers immersif et talents locaux à couper le souffle, Le Cabaret Le Rubis promet une soirée mémorable pour tous les curieux et amateurs d’art vivant.

.

9 rue de l’école Franken 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 7 88 32 31 33 direction.lerubis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For one evening, the room will be transformed into an immersive cabaret, combining spectacle, elegance and proximity to the audience. Reservations by e-mail: direction.lerubis@gmail.com

L’événement Le Cabaret Le Rubis Franken a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de tourisme du Sundgau