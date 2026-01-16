Le Cabaret Marsannais Route de Cléon d’Andran Marsanne
Route de Cléon d’Andran Espace des Buis Marsanne Drôme
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Comprend 2 spectacles et repas »Entrée + plat + dessert (service à table)
Début : 2026-02-18 19:00:00
fin : 2026-02-18 00:55:00
2026-02-18
Le Cabaret Marsannais, vous propose de vivre une Saint Valentin pas comme les autres !
Route de Cléon d’Andran Espace des Buis Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 90 80 60 asso.zamm@gmail.com
English :
Le Cabaret Marsannais, invites you to experience a Valentine’s Day unlike any other!
