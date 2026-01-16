Le Cabaret Marsannais Route de Cléon d’Andran Marsanne

Le Cabaret Marsannais

Route de Cléon d’Andran Espace des Buis Marsanne Drôme

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Comprend 2 spectacles et repas »Entrée + plat + dessert (service à table)

Début : 2026-02-18 19:00:00

fin : 2026-02-18 00:55:00

2026-02-18

Le Cabaret Marsannais, vous propose de vivre une Saint Valentin pas comme les autres !

Route de Cléon d’Andran Espace des Buis Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 90 80 60 asso.zamm@gmail.com

English :

Le Cabaret Marsannais, invites you to experience a Valentine’s Day unlike any other!

