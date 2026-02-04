LE CABARET PERDU Mazères-sur-Salat

LE CABARET PERDU

ROUTE DE LA SAINTE-MATRONE Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : 10 EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le Cabaret Perdu cirque, théâtre & musique live !

Le Cabaret Perdu

Le Cabaret Perdu a pour vocation de disparaître comme il est apparu. Il est interprété 11 fois par un collectif d’artistes et technicien.nes qui se réunissent à cette seule occasion à Mazères-sur-Salat.

Ici on célèbre la folie douce, celle qui libère. On y danse, on y rit comme si demain n’existait pas. C’est un refuge pour les âmes curieuses, un repaire pour les rêveurs, un joyeux désordre où tout devient possible. On s’y égare, au détour d’une ruelle imaginaire, d’un rêve un peu trop bruyant. Le cirque défie la gravité, la raison et raconte des histoires qui se perdent entre le réel et l’absurde. La musique live voltige, les corps chantent, les voix s’enflamment et les regards brillent sous une pluie de paillettes biodégradables et de senteur de vin chaud. Préparez-vous à vous perdre, le Cabaret Perdu ne se rattrape plus.

Bar et restauration sur place, chapiteau chauffé 10 .

ROUTE DE LA SAINTE-MATRONE Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie resa.cabaretperdu@gmail.com

English :

Le Cabaret Perdu circus, theater & live music!

