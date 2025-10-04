LE CABARET POÉSTHÉSIQUE – LE TRUC DU PERE LACHAISE Paris

LE TRUC DU PÈRE LACHAISE – PARIS :LE CABARET POÉSTHÉSIQUE Un spectacle unique qui mêle chants, performances, cirque, poésie, dans le haut-lieu du cabaret underground et immersif parisien.À travers nos textes, nos danses et nos voix, nous venons exprimer l’émancipation de nos identités : face à la société, face aux familles, face aux injonctions de pudeur et de réserve. Le cabaret poésthésique est un espace de libération des désirs et des corps, où poésie, cirque, chant et performance se rencontrent. Créé par le collectif Métamorphoses Queer, sous la direction artistique de Zhayiia et Nicolas, le spectacle réunit une constellation d’artistes aux univers singuliers, avec Vicky, Alyona, Ceyla, Helena et Mattéo. Ouvrez vos sens à la poésie des gestes et des mots, Ouvrez les portes du Cabaret Poésthésique !Ouverture des portes à 19h30, Spectacle de 21h à 23h environ – dont entracte. Sur place on peut manger et boire à petit prix au bar associatif Les Truculents. Carte bleue acceptéeAprès le spectacle on peut rester discuter, danser, boire un coup jusque tard dans la nuit.

LE TRUC DU PERE LACHAISE 17 RUE FERNAND LÉGER 75020 Paris 75