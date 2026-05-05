Le Cabaret Renversé, A DEFINIR, Breizh

Le Cabaret Renversé Vendredi 8 mai, 18h00 A DEFINIR Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T18:00:00+02:00 – 2026-05-08T19:20:00+02:00

Fin : 2026-05-08T18:00:00+02:00 – 2026-05-08T19:20:00+02:00

Compagnie La Faux Populaire/Le Mort aux Dents

Les tables sont dressées et les verres se remplissent déjà. Bienvenue sous le chapiteau, au sein du cabaret de La Faux Populaire !

C’est tout un univers intime et personnel qui se livre à nos yeux. De manipulations cristallines en acrobaties vélocipédiques, de conflits balistiques de toutes sortes en numéros de jonglerie, de magie et de dressage, le spectacle explore cet étrange besoin qu’est celui de vivre à deux, d’être en couple. Chemin faisant, il questionne, déconstruit et renverse quelques modèles et héritages de couples homme/femme.

Trois représentations : vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai à 18h00

Hors les murs, sous chapiteau (Kerbader, Fouesnant)

Infos : https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/le-cabaret-renverse-1/

https://www.facebook.com/events/757773103316358/?event_time_id=757773106649691

A DEFINIR Breizh Breizh 29900 Cangas Finistère Bretagne [{« link »: « https://archipel.ville-fouesnant.fr/agenda/le-cabaret-renverse-1/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/757773103316358/?event_time_id=757773106649691 »}] https://www.facebook.com/events/757773103316358/?event_time_id=757773106649691 AVEN

Compagnie La Faux Populaire/Le Mort aux Dents