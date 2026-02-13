Le Cabaret singulier (théâtre musical pour 3 personnages), L’Impromptu, Bordeaux

Le Cabaret singulier (théâtre musical pour 3 personnages) 25 février – 17 juin L’Impromptu Gironde

Tarif réduit (moins de 16 ans, étudiants, chômeurs) : 6€ (boisson offerte)

Plein tarif : 9€ (boisson offerte)

Début : 2026-02-25T20:30:00+01:00 – 2026-02-25T21:40:00+01:00

Fin : 2026-06-17T20:30:00+02:00 – 2026-06-17T21:40:00+02:00

Un père autoritaire tente de façonner l’avenir de sa fille, une adolescente hors norme. Mais l’arrivée d’une femme de ménage fraîchement engagée transforme la maison en véritable terrain d’expérimentations artistiques, où règlements absurdes, quiproquos et élans de liberté s’enchaînent de manière endiablée.

Tout public – durée : 1h10

Infos : http://www.vivaarte.fr/pascalpistone/chanson/cabaret.htm

Billetterie : https://www.billetteries.fr/billetterie/le-cabaret-singulier

PASCAL PISTONE : Compositeur, pianiste et chef d’orchestre franco-italien, professeur agrégé, docteur en musicologie, maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne, il est l’auteur de divers écrits sur la musique des XXe et XXIe siècles et enseigne notamment l’Analyse, l’Improvisation et l’Accompagnement au piano. Ses compositions (chansons, concertos), ses spectacles de théâtre musical (comédie musicale, opéra multimédia) reflètent son grand intérêt pour les correspondances entre la musique et les autres arts. Pascal Pistone a donné plus de 600 concerts en tant que pianiste, en France et à l’étranger, autour d’un répertoire de chansons, d’improvisations et de ciné-concerts.

ADÈLE PISTONE : Élevée dans la musique depuis sa plus tendre enfance, Adèle apprend le piano et la danse sur le bassin d’Arcachon. Elle étudie également, avec son père, l’harmonie, l’improvisation au piano et la composition. À 10 ans, elle interprète au piano son premier récital de ciné-concert, au Musée d’Aquitaine de Bordeaux. Depuis, elle enchaîne chaque année plus d’une trentaine de représentations (ciné-concerts, spectacles de théâtre musical), dans un répertoire très éclectique. À 15 ans, Adèle a déjà composé plus de 60 d’oeuvres musicales dans des styles très divers.

MATHILDE CHATIN : Auteure-compositrice-interprète, comédienne, danseuse et multi-instrumentiste (piano, violon, guitare, accordéon, mélodica), elle joue, depuis deux ans au Festival Off d’Avignon ainsi que dans plusieurs salles en France, son spectacle de chansons « Le Fabuleux destin de Mathilde Chatin ». Également diplômée de la Licence « Musiques actuelles, Jazz et Chanson » de l’Université Bordeaux Montaigne, Mathilde compose et arrange des œuvres dans divers styles musicaux. Elle se produit régulièrement dans plusieurs spectacles (chanson, théâtre musical, ciné-concerts) et a donné à ce jour plus de 150 concerts. Elle se consacre également à l’enseignement de l’harmonie, de l’improvisation et de l’accompagnement au piano.

Site internet : http://www.limpromptu.fr

Mail : impromptu.bordeaux@gmail.com

Tél : 06 81 96 35 11

salle de 40 places (boisson offerte)

L'Impromptu 8 cours de la Marne – Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Avec Pascal Pistone, Adèle Pistone et Mathilde Chatin (piano + divers instruments, chant, comédie, danse, vidéo)