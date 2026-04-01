Le Cabas en folie ! salle des fêtes Robert Sauvion Naintré
Le Cabas en folie ! salle des fêtes Robert Sauvion Naintré vendredi 24 avril 2026.
Naintré
Le Cabas en folie !
salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24 22:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Les bénéficiaires de l’épicerie sociale et solidaire se mettent en scène pour vous proposer du **théâtre d’impro** accompagnés par un comédien des Flamants roses et un **concert d’Orphé’um** en deuxième partie.
**Exposition au coeur du cabas ** en accès libre présentera les coulisses et le fonctionnement d’une épicerie sociale et solidaire. Cette exposition est réalisée par la MJC Jean Paul ROBIN de Naintré et financée par la Communauté d’agglomérations de Grand Châtellerault.
**Droit d’entrée 1 produit alimentaire ou d’hygiène**
**Boissons et planches sucrées/salées en vente sur place.**
**L’ensemble des profits réalisés permettra d’étoffer les rayons de l’épicerie sociale et solidaire.**
**Venez nombreux vous divertir entre amis ou en famille tout en soutenant une aventure solidaire !** .
salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 74 16
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English : Le Cabas en folie !
L’événement Le Cabas en folie ! Naintré a été mis à jour le 2026-04-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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