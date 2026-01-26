Le Cabinet de curiosités Les Roseaux sauvages Gallia Théâtre Cinéma Saintes
Le Cabinet de curiosités Les Roseaux sauvages Gallia Théâtre Cinéma Saintes lundi 2 février 2026.
Le Cabinet de curiosités Les Roseaux sauvages
Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 20:30:00
fin : 2026-02-02 22:00:00
Date(s) :
2026-02-02
Projection Les Roseaux Sauvages d’André Téchiné suivie d’une analyse par Thierry Boize.
Le Cabinet de curiosités est un ciné-club régulier pour découvrir des films rare, cultes et peu visibles.
.
Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of André Téchiné’s Les Roseaux Sauvages, followed by an analysis by Thierry Boize.
The Cabinet de curiosités is a regular ciné-club for discovering rare, cult and little-seen films.
L’événement Le Cabinet de curiosités Les Roseaux sauvages Saintes a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge