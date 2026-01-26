Le Cabinet de curiosités Les Roseaux sauvages Gallia Théâtre Cinéma Saintes

Le Cabinet de curiosités Les Roseaux sauvages

Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 20:30:00

fin : 2026-02-02 22:00:00

Date(s) :

2026-02-02

Projection Les Roseaux Sauvages d’André Téchiné suivie d’une analyse par Thierry Boize.

Le Cabinet de curiosités est un ciné-club régulier pour découvrir des films rare, cultes et peu visibles.

Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20

English :

Screening of André Téchiné’s Les Roseaux Sauvages, followed by an analysis by Thierry Boize.

The Cabinet de curiosités is a regular ciné-club for discovering rare, cult and little-seen films.

