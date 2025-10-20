LE CABINET DE CURIOSITÉS NOMADE DU MUSÉUM REQUIEN Musée Lapidaire Avignon

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-20T10:00:00 – 2025-10-20T13:00:00

Fin : 2025-11-10T14:00:00 – 2025-11-10T17:00:00

Laissez-vous surprendre par ce cabinet de curiosités itinérant, rempli de trésors à découvrir !

À partir du 20 octobre, dans le cadre d’Avignon Terre de Culture 2025, le cabinet de curiosités nomade du muséum Requien fait étape au musée Lapidaire et s’installe dans ses salles pour trois semaines. Ce drôle de meuble présentera pour l’occasion une sélection de spécimens – animaux naturalisés, végétaux, minéraux – qui entrent en résonnance avec les collections du musée Lapidaire, créant une passerelle entre les œuvres peintes et sculptées du musée et les collections d’histoire naturelle du muséum. Venez ainsi découvrir autrement la faune et la flore ornant les oeuvres et les sculptures du musée Lapidaire, entre symboles et curiosités !

Musée Lapidaire 27 Rue de la République, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « musee.calvet@mairie-avignon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 86 33 84 »}]

Un étrange meuble rempli de spécimens sortis des collections du muséum se promène dans toute la ville. A chacune de ses étapes, son contenu changera. LE CABINET DE CURIOSITÉS LE CABINET DE CURIOSITÉS NOMADE

Ville d’Avignon