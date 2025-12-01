Le cabinet des curiosités d’Either Sancerre

Le cabinet des curiosités d’Either

A l’occasion du trentième anniversaire des accords de Dayton, signés le 14 décembre 1995 à Paris, qui mettent un terme à l’un des conflits les plus meurtriers de l’Europe post guerre froide, la guerre de Bosnie-Herzégovine, le photo reporter vient présenter ses photographies de l’ex Yougoslavie

English :

On the occasion of the thirtieth anniversary of the Dayton Accords, signed in Paris on December 14, 1995, which put an end to one of the deadliest conflicts in post-Cold War Europe, the Bosnia-Herzegovina war, the photojournalist presents his photographs of the former Yugoslavia

German :

Anlässlich des 30. Jahrestages des Dayton-Abkommens, das am 14. Dezember 1995 in Paris unterzeichnet wurde und einen der tödlichsten Konflikte im Europa nach dem Kalten Krieg, den Krieg in Bosnien und Herzegowina, beendete, kommt der Fotoreporter, um seine Fotografien aus dem ehemaligen Jugoslawien

Italiano :

In occasione del trentesimo anniversario degli accordi di Dayton, firmati il 14 dicembre 1995 a Parigi, che posero fine a uno dei conflitti più letali dell’Europa post-Guerra Fredda, la guerra in Bosnia-Erzegovina, il fotoreporter presenta le sue fotografie dell’ex Jugoslavia

Espanol :

Con motivo del trigésimo aniversario de los Acuerdos de Dayton, firmados el 14 de diciembre de 1995 en París, que pusieron fin a uno de los conflictos más mortíferos de la Europa posterior a la Guerra Fría, la guerra de Bosnia-Herzegovina, el fotoperiodista presenta sus fotografías de la antigua Yug

