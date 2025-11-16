Le Cabinet du docteur Caligari Cameo Commanderie Nancy
Le Cabinet du docteur Caligari Cameo Commanderie Nancy dimanche 16 novembre 2025.
Le Cabinet du docteur Caligari Dimanche 16 novembre, 15h45 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-16T15:45:00 – 2025-11-16T17:02:00
Fin : 2025-11-16T15:45:00 – 2025-11-16T17:02:00
Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=IAZ1A »}]
Festival augenblick – Dans une fête foraine, un mystérieux docteur prédit un avenir tragique à un jeune étudiant… Cameo Commanderie Le Cabinet du docteur Caligari