Le Cabinet du docteur Caligari Cameo Commanderie Nancy

Le Cabinet du docteur Caligari Dimanche 16 novembre, 15h45 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-16T15:45:00 – 2025-11-16T17:02:00

Fin : 2025-11-16T15:45:00 – 2025-11-16T17:02:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=IAZ1A »}]

Festival augenblick – Dans une fête foraine, un mystérieux docteur prédit un avenir tragique à un jeune étudiant… Cameo Commanderie Le Cabinet du docteur Caligari