LE CADEAU – THEATRE MARISKA Cysoing

LE CADEAU Début : 2025-12-23 à 10:30. Tarif : – euros.

C’est la veille de Noël, Pappy et Petit Jean finissent les derniers préparatifs : Les guirlandes illuminent le sapin, les pulls de Noël sont prêts, Mitsou ronronne près de la cheminée, il ne manque plus qu’une chose : les cadeaux ! Mais pour cela, il faudra attendre demain ! Dans la nuit, les lutins s’affairent pour assurer la distribution de tous les cadeaux, mais il faut se dépêcher pour les disposer au pied du sapin avant que les enfants ne se réveillent !

THEATRE MARISKA 2 PLACE DE LA GARE 59830 Cysoing 59