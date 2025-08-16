Le Cadre d’Or 38ème édition Périgueux

Le Cadre d'Or 38ème édition

Le Cadre d’Or 38ème édition Périgueux samedi 20 septembre 2025.

Le Cadre d’Or 38ème édition

Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

Date(s) :
2025-09-20

Cette année la Mairie de Périgueux et la Sté des Beaux-Arts du Périgord organisent la 38ème édition du CADRE D’OR le 16 AOUT 2025.
Ce concours de peinture dans les secteurs historiques de Périgueux est ouvert à tous,
adultes amateurs ou professionnels, jeunes et enfants.
Une œuvre doit être réalisée sur place dans la journée sur le thème de Périgueux.
Rendez-vous place Badinter à partir de 8h30.

Sur inscription   .

Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 23 93 95  contact@beaux-arts-perigord.com

English : Le Cadre d’Or 38ème édition

German : Le Cadre d’Or 38ème édition

Italiano :

Espanol : Le Cadre d’Or 38ème édition

L’événement Le Cadre d’Or 38ème édition Périgueux a été mis à jour le 2025-08-13 par OT Communal de Périgueux