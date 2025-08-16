Le Cadre d’Or 38ème édition Périgueux

Le Cadre d’Or 38ème édition Périgueux samedi 20 septembre 2025.

Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Ce concours de peinture dans les secteurs historiques de Périgueux est ouvert à tous,

Ce concours de peinture dans les secteurs historiques de Périgueux est ouvert à tous,

adultes amateurs ou professionnels, jeunes et enfants.

Une œuvre doit être réalisée sur place dans la journée sur le thème de Périgueux.

Rendez-vous place Badinter à partir de 8h30.

Sur inscription .

Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 23 93 95 contact@beaux-arts-perigord.com

