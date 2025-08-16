Le Cadre d’Or 38ème édition Périgueux
Le Cadre d’Or 38ème édition Périgueux samedi 20 septembre 2025.
Le Cadre d’Or 38ème édition
Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Cette année la Mairie de Périgueux et la Sté des Beaux-Arts du Périgord organisent la 38ème édition du CADRE D’OR le 16 AOUT 2025.
Ce concours de peinture dans les secteurs historiques de Périgueux est ouvert à tous,
adultes amateurs ou professionnels, jeunes et enfants.
Une œuvre doit être réalisée sur place dans la journée sur le thème de Périgueux.
Rendez-vous place Badinter à partir de 8h30.
Sur inscription .
Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 23 93 95 contact@beaux-arts-perigord.com
English : Le Cadre d’Or 38ème édition
German : Le Cadre d’Or 38ème édition
Italiano :
Espanol : Le Cadre d’Or 38ème édition
L’événement Le Cadre d’Or 38ème édition Périgueux a été mis à jour le 2025-08-13 par OT Communal de Périgueux