Le Cadre Noir de Saumur – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

Le Cadre Noir de Saumur Début : 2026-03-28 à 20:30. Tarif : – euros.

AZ PROD (L-R-21-2067) ET 20H40 PRÉSENTENT : LE CADRE NOIR DE SAUMURLe CADRE NOIR – « Nouveau spectacle »À travers les siècles, le cheval a façonné le destin des hommes. Compagnon infatigable des champs, bâtisseur des villes, messager des civilisations, il a porté nos espoirs aussi bien que nos batailles. Alors qu’hier, il était indispensable. Pourquoi Aujourd’hui, il est toujours essentiel?Car si le cheval n’est plus un outil, il est resté un maître. Il nous enseigne la patience, l’humilité, l’attention portée à l’autre. Il nous élève, nous grandit, nous relie à une part oubliée de nous-mêmes.Le Cadre Noir vous invite à un gala d’exception, où l’équitation de tradition française illustre cette histoire, où chaque mouvement devient un hommage, où la tradition et l’excellence s’unissent pour célébrer ce lien indéfectible entre l’homme et le cheval.

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06