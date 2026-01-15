Le Cadre Noir LDLC Arena Décines-Charpieu
Le Cadre Noir
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 45 – 45 – EUR
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-31
2026-01-29
Le Cadre Noir fera escale à la LDLC Arena de Lyon-Décines les 29, 30 et 31 janvier 2027 pour des représentations exceptionnelles.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Le Cadre Noir will make a stopover at the LDLC Arena in Lyon-Décines on January 29, 30 and 31, 2027 for some exceptional performances.
