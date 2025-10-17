Le Cadre noir, une fierté française 1825-2025 Saumur

Le Cadre noir est pour Saumur un grand nom, pour la France et le monde, presque une légende.

Voici deux siècles exactement, l’École de cavalerie prenait ses quartiers à Saumur et la science équestre était portée par les écuyers à son plus haut niveau. L’exposition Le Cadre noir, une fierté française, retrace les étapes de cette longue histoire, rendant hommage aux grands noms qui l’ont successivement illustrée, mais aussi témoignant des épreuves traversées, notamment lors des deux guerres mondiales, et des évolutions majeures de ces dernières décennies. Une exceptionnelle collection de photographies restitue l’ambiance studieuse, entraînante et joyeuse des cavaliers de la Belle Époque. La part belle est faite aux femmes, aux hommes et aux chevaux, à travers des objets, des tenues, mais aussi des documents, illustrant tout un art que dispensent encore le Cadre noir et ses écuyers, fiers d’une tradition qu’ils ont à cœur de faire connaître et de transmettre.

Exposition proposée en partenariat avec l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation, la Ville de Saumur et le Département de Maine-et-Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Du 17/10 au 16/11/2025 le mardi, vendredi et samedi de 15h à 18h. Le mercredi de 10h à 18h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

For Saumur, the Cadre Noir is a great name, and for France and the world, almost a legend.

German :

Der Cadre Noir ist für Saumur ein großer Name, für Frankreich und die Welt fast eine Legende.

Italiano :

Per Saumur, il Cadre Noir è un grande nome, per la Francia e per il mondo, quasi una leggenda.

Espanol :

Para Saumur, el Cadre Noir es un gran nombre, para Francia y el mundo, casi una leyenda.

