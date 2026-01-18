Le café anglais au Vrac Café Champnétery

Le café anglais au Vrac Café

2 Rue du Stade Champnétery Haute-Vienne

Le café anglais au Vrac café. Ce n’est pas un cours de langue, mais le plaisir de parler et d’entendre l’anglais. .

2 Rue du Stade Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 32 62 levrac87@gmail.com

