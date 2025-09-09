Le Café anglais Rue du Collège Loudun
Tous les mardis venez parler anglais en toute convivialité avec Anne-Marie & Chris
Pendant l’été, vérifiez avec Anne Marie si le café anglais a lieu .
Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
