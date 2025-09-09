Le Café anglais Rue du Collège Loudun

Le Café anglais Rue du Collège Loudun mardi 9 septembre 2025.

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Début : 2025-09-09

fin : 2025-09-16

2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30

Tous les mardis venez parler anglais en toute convivialité avec Anne-Marie & Chris

Pendant l’été, vérifiez avec Anne Marie si le café anglais a lieu .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71

