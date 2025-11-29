Le café bistro Soultz-sous-Forêts

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Samedi 2025-11-29 16:00:00

2025-12-20 19:00:00

[NOEL EN OUTRE FORET] Entre deux animations, dans une ambiance musicale et cosy, faites une halte pour vous y réchauffer et vous restaurer ! Animations musicales tous les samedis de décembre à 17h30.

Dans le cadre de Noël en Outre-Forêt, le café bistro reprends ses quartiers à La Saline à l’occasion des festivités de Noël. Entre deux animations, dans une ambiance musicale et cosy, faites une halte pour vous y réchauffer et vous restaurer !

Appréciez les animations musicales proposées par l’école de musique tous les samedis de décembre à 17h30. 0 .

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

English :

[NOEL EN OUTRE FORET] Between two events, in a musical and cosy atmosphere, stop off to warm up and have something to eat! Musical entertainment every Saturday in December at 5:30pm.

German :

[NOEL EN OUTRE FORET] Zwischen zwei Animationen, in einer musikalischen und gemütlichen Atmosphäre, machen Sie einen Halt, um sich aufzuwärmen und etwas zu essen! Musikalische Unterhaltung an jedem Samstag im Dezember um 17.30 Uhr.

Italiano :

[Tra due eventi, in un’accogliente atmosfera musicale, fermatevi a riscaldarvi e a mangiare qualcosa! Intrattenimento musicale ogni sabato di dicembre alle 17.30.

Espanol :

[NOEL EN OUTRE FORET] Entre dos eventos, en un ambiente musical acogedor, ¡pase a calentarse y a comer algo! Animación musical todos los sábados de diciembre a las 17.30 h.

