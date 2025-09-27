Le Café Bulles Médiathèque de Quimperlé Quimperlé

Le Café Bulles Médiathèque de Quimperlé Quimperlé samedi 27 septembre 2025.

Le Café Bulles

Médiathèque de Quimperlé 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-27 12:30:00

2025-09-27

Le café Bulles, le rendez-vous incontournable de la bande dessinée préparé par Rozenn et Claudine

Ce premier rendez-vous de la rentrée est en forme de coups de coeur. Nous vous avons sélectionné quelques BD que vous trouverez dans une caisse violette, au bout du rayonnage BD.

Venez aussi avec vos coups de coeur de l’été !

Voici les titres

* Son odeur après la pluie / José Luis Munuera ; d’après le roman de Cédric Sapin-Defour

* Grand petit homme / Zanzim

* Les poissons, eux, ne pleurent pas …/ scénario Laurent Galandon ; dessin Jean-Denis Pendanx

* Seul l’affaire Romand / Olivier Petit, Vincent Partle-Valette (illustrateur)

* Merveilleux / texte et dessin Cookie Kalkair ; couleur William Wagner

* La terre verte / scénario Alain Ayroles ; dessin Hervé Tanquerelle ; couleur Isabelle Merlet & Jérôme Alvarez

* Elsie A. / / scénario Roxanne Moreil et Cyril Pedrosa ; dessin Karine Bernadou

* Beneath the trees / Patrick Horvath

* Sibylline / chroniques d’une escort girl / Sixtine Dano

* De pierre et d’os / Jean-Paul Krassinsky

* Simon & Lucie les ciels changeants / Alain Kokor

* Revoir Comanche / texte, dessin, musique Romain Renard ; d’après l’oeuvre de Greg et Hermann .

Médiathèque de Quimperlé 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

