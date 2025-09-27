Le café chanté Café du Marché Audierne
Le café chanté Café du Marché Audierne samedi 27 septembre 2025.
Le café chanté
Café du Marché 2 Rue Danton Audierne Finistère
Début : 2025-09-27 16:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
2025-09-27
Pour le plaisir de chanter ensemble des chansons françaises connues de tous dans une ambiance conviviale.
Gratuit.
Venez chanter avec nous avec votre voix tout simplement ! .
Café du Marché 2 Rue Danton Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 7 89 45 26 20
