Le café chanté Café du Marché Audierne

Informations pratiques

Audierne

Le café chanté

Café du Marché 2 Rue Danton Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 16:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Pour le plaisir de chanter ensemble des chansons françaises connues de tous dans une ambiance conviviale.

Gratuit.

Venez chanter avec nous avec votre voix tout simplement ! .

Café du Marché 2 Rue Danton Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 7 89 45 26 20

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English :

L’événement Le café chanté Audierne a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz