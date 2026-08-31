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AGENDA · Audierne

Le café chanté Café du Marché Audierne

samedi 3 octobre 2026 · Café du Marché · Audierne

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Café du Marché
Adresse
2 Rue Danton
Ville
29770 Audierne
Département
Finistère
Tarif

Audierne

Le café chanté

Café du Marché 2 Rue Danton Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 16:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Pour le plaisir de chanter ensemble des chansons françaises connues de tous dans une ambiance conviviale.
Gratuit.
Venez chanter avec nous avec votre voix tout simplement !   .

Café du Marché 2 Rue Danton Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 7 89 45 26 20 

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English :

L’événement Le café chanté Audierne a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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