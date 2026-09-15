UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lamballe-Armor

Le café clic Bibliothèque municipale Lamballe-Armor Lamballe-Armor

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque municipale Lamballe-Armor · Lamballe-Armor

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Bibliothèque municipale Lamballe-Armor
Adresse
14 rue Père Ange Le Proust
Ville
22400 Lamballe-Armor
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lamballe-Armor

Le café clic

Bibliothèque municipale Lamballe-Armor 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:30:00
fin : 2026-09-18 11:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Vous avez des interrogations concernant vos appareils numériques ou souhaitez acquérir les bons réflexes ?
Un vendredi par mois, venez partager un moment convivial à la bibliothèque autour du numérique.
En partenariat avec le service Actions sociales et citoyenne et le soutien du Conseil départemental des Côtes d’Armor

Public senior. Munissez-vous de vos appareils (ordinateur, tablette ou smartphone)   .

Bibliothèque municipale Lamballe-Armor 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le café clic Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor

À voir aussi à Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor)