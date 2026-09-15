Le café clic Bibliothèque municipale Lamballe-Armor Lamballe-Armor
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque municipale Lamballe-Armor · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Le café clic
Bibliothèque municipale Lamballe-Armor 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:30:00
fin : 2026-09-18 11:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Vous avez des interrogations concernant vos appareils numériques ou souhaitez acquérir les bons réflexes ?
Un vendredi par mois, venez partager un moment convivial à la bibliothèque autour du numérique.
En partenariat avec le service Actions sociales et citoyenne et le soutien du Conseil départemental des Côtes d’Armor
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Bibliothèque municipale Lamballe-Armor 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68
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English :
L’événement Le café clic Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor
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