Le café clic Bibliothèque municipale Lamballe-Armor Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Le café clic

Bibliothèque municipale Lamballe-Armor 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:30:00

fin : 2026-09-18 11:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Vous avez des interrogations concernant vos appareils numériques ou souhaitez acquérir les bons réflexes ?

Un vendredi par mois, venez partager un moment convivial à la bibliothèque autour du numérique.

En partenariat avec le service Actions sociales et citoyenne et le soutien du Conseil départemental des Côtes d’Armor

Public senior. Munissez-vous de vos appareils (ordinateur, tablette ou smartphone) .

Bibliothèque municipale Lamballe-Armor 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

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English :

L’événement Le café clic Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor