Le Café dans les Etoiles Astronomie Conférence et Observation Eric Bouchez Chauffailles

Le Café dans les Etoiles Astronomie Conférence et Observation Eric Bouchez

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 12.5 – 12.5 – 17 EUR

Début : 2026-01-24

2026-01-24

Astronomie Conférence et Observation

Animé par Eric Bouchez, astronome et fondateur du Planétarium du Roannais. .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

