Le Café dans les Etoiles Astronomie Conférence et Observation Eric Bouchez Chauffailles

Le Café dans les Etoiles Astronomie Conférence et Observation Eric Bouchez Chauffailles samedi 24 janvier 2026.

Le Café dans les Etoiles Astronomie Conférence et Observation Eric Bouchez

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 12.5 – 12.5 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

Astronomie Conférence et Observation
Animé par Eric Bouchez, astronome et fondateur du Planétarium du Roannais.   .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02  thefarawaygallery@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Café dans les Etoiles Astronomie Conférence et Observation Eric Bouchez

L’événement Le Café dans les Etoiles Astronomie Conférence et Observation Eric Bouchez Chauffailles a été mis à jour le 2026-01-19 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais