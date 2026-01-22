Le Café dans les Etoiles Astronomie Conférence et Observation Eric Bouchez Chauffailles
Le Café dans les Etoiles Astronomie Conférence et Observation Eric Bouchez
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 12.5 – 12.5 – 17 EUR
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Astronomie Conférence et Observation
Animé par Eric Bouchez, astronome et fondateur du Planétarium du Roannais. .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
