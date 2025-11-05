Le Café de l’Agro – DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AUTOUR D’UN CAFÉ Caen – Agence HEROUVILLE Caen

Le Café de l’Agro – DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE AUTOUR D’UN CAFÉ Mercredi 5 novembre, 13h00 Caen – Agence HEROUVILLE Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T13:00:00+01:00 – 2025-11-05T15:30:00+01:00

Fin : 2025-11-05T13:00:00+01:00 – 2025-11-05T15:30:00+01:00

Dans le cadre de la semaine des métiers de l’industrie agroalimentaire, le Pôle Formation UIMM Grand Ouest Normandie organise : le Café de l’agroalimentaire : Aussi, nous vous invitons à venir rencontrer les entreprises qui seront présentent dans leurs locaux, rue Joseph Rousselot, pour présenter leurs produits, leurs métiers et leurs besoins en recrutement. Ce sera également l’occasion de visiter les plateaux techniques et formations associés.

Découvrez les métiers de l’industrie agroalimentai

Caen – Agence HEROUVILLE 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526214 »}]

Dans le cadre de la semaine des métiers de l’industrie agroalimentaire, le Pôle Formation UIMM Grand Ouest Normandie organise : le Café de l’agroalimentaire : Aussi, nous vous invitons à venir rencont La semaine de l’industrie La semaine de l’industrie agroalimentaire