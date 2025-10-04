Le café de Louise Bibliothèque Louise Michel Paris

Vous avez lu un livre et vous avez envie d’en parler ?

Vous avez vu un film, fait une expo et vous mourrez d’envie

d’en discuter ?

Le café de Louise est fait pour vous, et par vous !

Pas de lecture imposée, mais un peu plus d’1h de causerie autour

d’un café ou d’un thé à propos de vos lectures dans une ambiance bienveillante

et décontractée.

Ici, pas de « mauvais genre », on parle autant de

nouveautés que de classiques, de polars que de SF, de BD que d’essais, de sorties

culturelles, de films, de séries B, ou de chefs d’œuvres incontournables du

cinéma.

Vous l’avez

compris, le café de Louise est le rendez-vous idéal pour prendre un café,

échanger sur vos lectures ou simplement tendre l’oreille…

Rendez-vous le samedi matin toutes les 3 semaines environ, et toujours à 11h ! Pour en savoir plus et connaitre les dates précises, n’hésitez pas à contacter la bibliothèque.

Retrouvez aussi des chroniques écrites par les participant·es sur notre blog par ici : Café de Louise – Louise et les canards sauvages

Le samedi 04 octobre 2025

gratuit

Public adultes.

Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris

+33158393210 bibliotheque.louise-michel@paris.fr