Le Café des aidants Médiathèque de Haute-Saintonge Jonzac mardi 14 janvier 2025.

Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-01-14 14:30:00

fin : 2025-01-14 16:00:00

2025-01-14 2025-02-11 2025-04-08 2025-06-17 2025-09-09 2025-12-10

Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge ? Un mardi par mois, la médiathèque vous accueille au café des aidants.



Thème Continuer à vivre sa vie quand on est aidant

Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 10 82 courrier-mediatheque@haute-saintonge.org

English :

Are you looking after a loved one who is ill, disabled or age-dependent? One Tuesday a month, the media library welcomes you to the Caregivers’ Café.



Theme: « Continuing to live your life when you’re a caregiver »

German :

Sie begleiten einen kranken, behinderten oder altersbedingt pflegebedürftigen Angehörigen? An einem Dienstag im Monat empfängt Sie die Mediathek zum Café des aidants.



Thema: « Das eigene Leben weiterleben, wenn man pflegend tätig ist »

Italiano :

Vi occupate di un parente malato, disabile o anziano? Un martedì al mese la mediateca vi accoglie al Carers’ Café.



Tema: « Continuare a vivere la propria vita quando si è badanti »

Espanol :

¿Cuida de un familiar enfermo, discapacitado o dependiente de edad avanzada? Un martes al mes, la mediateca le da la bienvenida al Café de los Cuidadores.



Tema: « Seguir viviendo tu vida cuando eres cuidador »

