Le café des auteurs Feuille Blanche, Café Noir Paris vendredi 23 janvier 2026.
Venez vous retrouvez dans un lieu calme et inspirant, sans réseau une total déconnexion pour une pleine créativité!
Tarif
Consommation thé, café, pâtisserie disponible au café
Le vendredi 23 janvier 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Consommation sur place
Public adultes.
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
