Le café des auteurs Feuille Blanche, Café Noir Paris vendredi 23 janvier 2026.

Venez vous retrouvez dans un lieu calme et inspirant, sans réseau une total déconnexion pour une pleine créativité!

Tarif

Consommation thé, café, pâtisserie disponible au café

Le vendredi 23 janvier 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit

Consommation sur place

Public adultes.

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut  75017 Paris

Café Culturel


