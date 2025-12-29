Le café des auteurs Feuille Blanche, Café Noir Paris

Venez vous retrouvez dans un lieu calme et inspirant, sans réseau une total déconnexion pour une pleine créativité!

Tarif

Consommation thé, café, pâtisserie disponible au café

Venez vous retrouvez dans un lieu calme et inspirant, sans réseau une total déconnexion pour une pleine créativité!

Le vendredi 23 janvier 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Consommation sur place

Public adultes.

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris



