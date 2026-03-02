LE CAFE DES FAMILLES LA LOCO

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Envie de rencontrer d’autres parents? de discuter autour d’un café pendant que les enfants s’amusent en toute sécurité?

Venez profiter d’un temps pour échanger samedi 4 avril de 10h à 12h à La Loco

Envie de rencontrer d’autres parents? de discuter autour d’un café pendant que les enfants s’amusent en toute sécurité? Le Café des Familles est fait pour vous !

Dans une ambiance chaleureuse et détendue, ce rendez-vous ouvert à toutes les familles offre un espace d’écoute, de partage d’expériences et de soutien autour de la parentalité. Un temps pour se sentir moins seul, tisser des liens, et prendre un moment pour soi… tout en étant avec ses enfants.

Un premier pas simple et bienveillant pour créer du lien avec d’autres parents. On vous attend ! .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Would you like to meet other parents? Have a chat over a cup of coffee while your children play safely?

Join us for a chat on Saturday April 4 from 10am to 12pm at La Loco

L’événement LE CAFE DES FAMILLES LA LOCO Villefort a été mis à jour le 2026-03-02 par 48-OT Mont Lozere