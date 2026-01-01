Le Café des habitants au centre social de Figeac

centre social place vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Un temps convivial pour venir échanger autour des prochaines sorties familles, activités ou ateliers que vous aimeriez voir se mettre en place…ou même en proposer un et le mener vous-même (toujours avec mon soutiens bien évidemment )

Un temps convivial pour venir échanger autour des prochaines sorties familles, activités ou ateliers que vous aimeriez voir se mettre en place…ou même en proposer un et le mener vous-même (toujours avec mon soutiens bien évidemment )

.

centre social place vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A friendly time to come and discuss upcoming family outings, activities or workshops that you would like to see set up…or even propose one and run it yourself (always with my support of course )

L’événement Le Café des habitants au centre social de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Figeac