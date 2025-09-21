Le Café des hauts débats – par la Cie du Hors-Piste Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne

Le Café des hauts débats – par la Cie du Hors-Piste Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne samedi 18 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 20:30 – 21:30

Gratuit : non 8 € ./ 5 € réduit / gratuit moins de 10 ans 8 € normal / 5 € réduit / gratuit moins de 10 ans Réservations : par SMS au 07 49 27 72 44 ou almlapinvert@free.fr Tout public

Théâtre – Création Joseph et Marie, tenanciers du mythique Café des hauts débats, peinent à trouver un repreneur pour ce lieu emblématique de la parole libre. Entre scènes de théâtre, débats houleux, méditation, comédie musicale et clashs idéologiques, des personnages hauts en couleur tentent de sauver ce lieu unique… et peut-être aussi leur amitié. Mise en scène : Patrice Gallepar la Cie du Hors-Piste (La Montagne – 44) Durée : 1h

Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne 44620

07 49 27 72 44 https://www.facebook.com/scene.lapin.vert