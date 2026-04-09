Le Café des jeunes Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS

Le Café des jeunes est un concept pour les jeunes et entre jeunes pour échanger, partager et se retrouver à travers des discussions, des activités et bien d’autres choses que nous avons hâte de vous proposer ✨

La première édition sera un échange sur un thème central de la jeunesse :

Jeunesse & bien-être : Comment vivre sa jeunesse dans un monde surconnecté ?

Venez échanger avec nous sur ce thème avec d’autres jeunes, tout ça autour d’une bonne collation.

N’hésitez pas à venir accompagner pour rencontrer de nouvelles personnes !

Rendez-vous le samedi 18 avril à 14h30 à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13ème

Inscription gratuite via le lien

On vous attend !

Le Café des jeunes, le nouveau rendez-vous pour les jeunes et entre jeunes de l’association Solution.

Le samedi 18 avril 2026

de 14h30 à 17h00

gratuit Public jeunes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T14:30:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 31 rue Bobillot 75013 PARIS

https://www.helloasso.com/associations/solution-asso/evenements/le-cafe-des-jeunes?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnNi26FHIeUWB-OlB4FoyVA1ngDopdrxgC80KVMcYdBW1iDNOmt9P_aeLHlRw_aem_sIt7le5OP-n4FLbalJumyQ



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