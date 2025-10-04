Le café des lecteurs Médiathèque Intercommunale Site de Cap d’Ail Cap-d’Ail

Le café des lecteurs Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Intercommunale Site de Cap d’Ail Alpes-Maritimes

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T13:00:00

Le rendez-vous pour découvrir la nouvelle saison des médiathèques et

partager autour d’un café les nouvelles lectures. Les titres les plus convoités

de la rentrée sont disponibles pour être empruntés !

Et pour finir un blind test musical, TADAAAAAA

Pour prolonger la matinée d’échanges, venez partager un

moment convivial, autour d’un pique-nique participatif sur la terrasse de la Médiathèque

Médiathèque Intercommunale Site de Cap d’Ail 104 avenue du 3 Septembre Cap-d’Ail 06320 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 41 99 61

Médiathèque Intercommunale Sivom de Villefranche-sur-Mer