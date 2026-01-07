le café des parents Centre socioculturel du Bout des Pavés / Chêne des Anglais Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 09:30 – 12:00

Gratuit : oui En famille, Adulte, Jeune Public – Age maximum : 99

Série de rencontres entre parents, ouvertes à tous, enfants bienvenus, pour partager, échanger et souffler ensemble.programme des prochaines rencontres : Jeudi 08 janvier : Parents : tous la même fatigueUn espace pour déposer, rire, se reconnaître… et se sentir moins seul·e. Jeudi 22 janvier : Récits de naissanceUn temps de partage autour des histoires de naissance, dans le respect et la bienveillance. Jeudi 05 février : Prendre soin de soi quand on est parentsParce que prendre soin de soi, c’est aussi prendre soin de sa famille. Ces rencontres sont gratuites, ouvertes à tous les parents, futurs parents et proches.Venez comme vous êtes ????

Centre socioculturel du Bout des Pavés / Chêne des Anglais Nantes Nord Nantes 44300

02 40 40 19 16 http://csc-boutdespaves.blogspot.com bout-des-paves@accoord.fr 0664192346



