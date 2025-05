Le café des parents Les émotions ? Parlons-en – L’Instant Cosy Brioude, 20 mai 2025 18:00, Brioude.

Haute-Loire

Le café des parents Les émotions ? Parlons-en L’Instant Cosy 4, Rue Gustave Eiffel Brioude Haute-Loire

L’Instant Cosy propose le Café des Parents sur le thème « Les émotions ? Parlons-en !

Rencontre animée par Gaelle Ternisien, psychopédagogue.

L’Instant Cosy 4, Rue Gustave Eiffel

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 85 89 51 contact@gaelle-ternisien.fr

English :

L’Instant Cosy offers the Café des Parents on the theme « Emotions? Let’s talk about it!

Hosted by Gaelle Ternisien, educational psychologist.

German :

L’Instant Cosy bietet das Elterncafé zum Thema « Emotionen? Sprechen wir darüber!

Treffen unter der Leitung von Gaelle Ternisien, Psychopädagogin.

Italiano :

L’Instant Cosy organizza un Café per genitori sul tema « Emozioni? Parliamone!

Conduce Gaelle Ternisien, psicologa dell’educazione.

Espanol :

L’Instant Cosy organiza un Café de Padres sobre el tema « ¿Emociones? ¡Hablemos de ellas!

Organizado por Gaelle Ternisien, psicopedagoga.

