Le Café des Parents Vatan

Le Café des Parents Vatan samedi 20 septembre 2025.

Le Café des Parents

Ruelle au Loup Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Parce qu’être parent, ce n’est pas toujours simple, on vous propose un moment pour souffler, échanger et partager autour d’un bon café.

Cette fois-ci, pas de thème imposé c’est vous qui amenez vos questions, vos envies et vos sujets !

Un espace convivial, sans jugement, pour discuter entre parents, futurs parents et grands-parents.

Samedi 20 septembre

Relais Petite Enfance ruelle au Loup 36150 Vatan

Infos & inscriptions ci-dessous

https://cafedesparentscccb.blogspot.com/ .

Ruelle au Loup Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire

English :

Because being a parent isn’t always easy, we’re offering you a moment to take a breather, exchange views and share ideas over a good cup of coffee.

German :

Da Elternschaft nicht immer einfach ist, bieten wir Ihnen einen Moment zum Durchatmen, Austauschen und Teilen bei einem guten Kaffee.

Italiano :

Poiché essere genitori non è sempre facile, vi offriamo la possibilità di prendere fiato, chiacchierare e condividere idee davanti a una buona tazza di caffè.

Espanol :

Porque ser padre no siempre es fácil, te ofrecemos la oportunidad de tomarte un respiro, charlar y compartir ideas mientras tomas un buen café.

