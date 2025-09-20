Le Café des Parents Vatan
Le Café des Parents Vatan samedi 20 septembre 2025.
Le Café des Parents
Ruelle au Loup Vatan Indre
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 11:30:00
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 11:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Parce qu’être parent, ce n’est pas toujours simple, on vous propose un moment pour souffler, échanger et partager autour d’un bon café.
Cette fois-ci, pas de thème imposé c’est vous qui amenez vos questions, vos envies et vos sujets !
Un espace convivial, sans jugement, pour discuter entre parents, futurs parents et grands-parents.
Samedi 20 septembre
Relais Petite Enfance ruelle au Loup 36150 Vatan
Infos & inscriptions ci-dessous
https://cafedesparentscccb.blogspot.com/ .
Ruelle au Loup Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire
English :
Because being a parent isn’t always easy, we’re offering you a moment to take a breather, exchange views and share ideas over a good cup of coffee.
German :
Da Elternschaft nicht immer einfach ist, bieten wir Ihnen einen Moment zum Durchatmen, Austauschen und Teilen bei einem guten Kaffee.
Italiano :
Poiché essere genitori non è sempre facile, vi offriamo la possibilità di prendere fiato, chiacchierare e condividere idee davanti a una buona tazza di caffè.
Espanol :
Porque ser padre no siempre es fácil, te ofrecemos la oportunidad de tomarte un respiro, charlar y compartir ideas mientras tomas un buen café.
