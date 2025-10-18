Le Café des Vignerons Le Café des Vignerons Grignan

Le Café des Vignerons 1 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Le Café des Vignerons proposera une saucisse vigneronne en plus de la carte des vins et des plats durant tout le week-end. Dégustation de vin gratuite.

Le Café des Vignerons 1 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 01 01

English :

The Café des Vignerons will be serving a winegrower’s sausage in addition to its wine and food list throughout the weekend. Free wine tasting.

German :

Das Café des Vignerons wird während des gesamten Wochenendes neben der Wein- und Speisekarte auch eine Winzerwurst anbieten. Kostenlose Weinprobe.

Italiano :

Il Café des Vignerons servirà una salsiccia del viticoltore in aggiunta alla sua carta dei vini e dei cibi per tutto il fine settimana. Degustazione gratuita di vini.

Espanol :

El Café des Vignerons servirá una salchicha de viticultor además de su carta de vinos y comida durante todo el fin de semana. Degustación gratuita de vinos.

