Le café du château Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic samedi 14 février 2026.
6 quai Leray Pornic Loire-Atlantique
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 23:00:00
2026-02-14
Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant Le Café du château à Pornic avec une vue sur le Vieux port et le château de Pornic.
Menu Saint-Valentin
❤ ❤ ❤
Entrée
Saint-jacques rôtie, fondeau de poireau, beurre mizo et zeste de citron vert
—
Poisson
Filet de bar de ligne, oeufs de truite, carottes glacées poivre sichuan, beurre blanc
—
Viande
Faux filet de boeuf, pomme de terre grenaille et jus de volaille à l’ail noir
—
Fromage
Fromage Beillevaire, pickles de graine de moutarde
—
Dessert
Fondant au chocolat, crème anglais et caramel
❤ ❤ ❤ .
6 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 91 71 labaiedesanges44@orange.fr
English :
Book your Valentine’s Day meal at Le Café du Château in Pornic, overlooking the Old Port and Pornic Castle.
