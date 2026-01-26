Le café du château Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic

Le café du château Menus de Saint-Valentin 2026

6 quai Leray Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date :

2026-02-14 19:00:00

2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant Le Café du château à Pornic avec une vue sur le Vieux port et le château de Pornic.

Menu Saint-Valentin

❤ ❤ ❤

Entrée

Saint-jacques rôtie, fondeau de poireau, beurre mizo et zeste de citron vert

—

Poisson

Filet de bar de ligne, oeufs de truite, carottes glacées poivre sichuan, beurre blanc

—

Viande

Faux filet de boeuf, pomme de terre grenaille et jus de volaille à l’ail noir

—

Fromage

Fromage Beillevaire, pickles de graine de moutarde

—

Dessert

Fondant au chocolat, crème anglais et caramel

❤ ❤ ❤ .

6 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 91 71 labaiedesanges44@orange.fr

English :

Book your Valentine’s Day meal at Le Café du Château in Pornic, overlooking the Old Port and Pornic Castle.

