Le café du château Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic

Le café du château Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic samedi 14 février 2026.

Le café du château Menus de Saint-Valentin 2026

6 quai Leray Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :
2026-02-14

Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant Le Café du château à Pornic avec une vue sur le Vieux port et le château de Pornic.
Menu Saint-Valentin 

❤ ❤ ❤

Entrée
Saint-jacques rôtie, fondeau de poireau, beurre mizo et zeste de citron vert

Poisson
Filet de bar de ligne, oeufs de truite, carottes glacées poivre sichuan, beurre blanc

Viande 
Faux filet de boeuf, pomme de terre grenaille et jus de volaille à l’ail noir

Fromage
Fromage Beillevaire, pickles de graine de moutarde

Dessert
Fondant au chocolat, crème anglais et caramel 

❤ ❤ ❤   .

6 quai Leray Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 91 71  labaiedesanges44@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Book your Valentine’s Day meal at Le Café du Château in Pornic, overlooking the Old Port and Pornic Castle.

L’événement Le café du château Menus de Saint-Valentin 2026 Pornic a été mis à jour le 2026-01-26 par I_OT Pornic