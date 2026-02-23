Le café du coin de la rue Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes Vendredi 27 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Venez boire un café et écouter une histoire écrite par un.e jeune à la rue.

Une table, deux chaises. Vous vous asseyez et face à vous se trouve une personne, avec son récit. Quelques minutes partagées autour d’une parole forte si rarement écoutée.

Un temps proposé par des jeunes de l’association **PRISME**. Ayant l’objectif de sortir de la rue, ces jeunes suivent une formation d’insertion professionnelle pour se remobiliser, retrouver confiance et avancer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T16:00:00.000+01:00

Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



