Le Café du Village Café du Village Bransat

Café du Village
11 rue de la Roche
Bransat
Allier

Début : 2025-11-02 09:30:00

fin : 2025-11-02 11:00:00

2025-11-02 2025-12-07

1er dimanche du mois = moment convivial à Bransat ! Café, thé et discussions amicales entre habitants. Apportez vos douceurs préférées à partager !

Café du Village 11 rue de la Roche Bransat 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 40 91 mairie-bransat@wanadoo.fr

English :

1st Sunday of the month = a convivial time in Bransat! Coffee, tea and friendly discussions between locals. Bring your favorite sweets to share!

German :

1. Sonntag im Monat = gesellige Zeit in Bransat! Kaffee, Tee und freundschaftliche Gespräche zwischen den Einwohnern. Bringen Sie Ihre Lieblingssüßigkeiten zum Teilen mit!

Italiano :

la prima domenica del mese = un momento di convivialità a Bransat! Caffè, tè e discussioni amichevoli tra i residenti. Portate i vostri dolci preferiti da condividere!

Espanol :

el primer domingo de cada mes es un momento de convivencia en Bransat Café, té y debates amistosos entre los residentes. Traiga sus dulces favoritos para compartir

