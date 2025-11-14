Le café fait son Boeuf La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire
Le café fait son Boeuf La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire vendredi 14 novembre 2025.
Le café fait son Boeuf
La Ruche d’Idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
.
La Ruche d’Idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2519360276 accueil@ruche-didees.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le café fait son Boeuf Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral