Le Café franglais Rue du Collège Loudun
mardi 8 septembre 2026 · Rue du Collège · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Le Café franglais
Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 17:00:00
fin : 2026-09-08 19:00:00
Date(s) :
2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29
Tous les mardis venez parler anglais en toute convivialité avec Anne-Marie & Chris
Mardi 7 octobre Octobre rose
Pendant l’été, vérifiez avec Anne Marie si le café anglais a lieu .
Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
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English : Le Café franglais
L’événement Le Café franglais Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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