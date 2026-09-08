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Le Café franglais Rue du Collège Loudun

mardi 8 septembre 2026 · Rue du Collège · Loudun

Le Café franglais Rue du Collège Loudun

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue du Collège
Adresse
Café Partagé
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif

Loudun

Le Café franglais

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 17:00:00
fin : 2026-09-08 19:00:00

Date(s) :
2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

Tous les mardis venez parler anglais en toute convivialité avec Anne-Marie & Chris
Mardi 7 octobre Octobre rose
Pendant l’été, vérifiez avec Anne Marie si le café anglais a lieu   .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71 

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English : Le Café franglais

L’événement Le Café franglais Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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