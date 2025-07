Le Café Infos de l’été à Désiré Colombe Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Le Café Infos de l’été à Désiré Colombe Pôle associatif Désiré Colombe Nantes mardi 26 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-26 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Les équipes du Pôle Associatif Désiré Colombe et de la Maison de Quartier de Madeleine Champs de Mars, l’Orpan et l’Accoord, vous invitent à partager un moment de convivialité pour vous informer de l’actualité de votre quartier.Ne manquez pas la visite du Salon Mauduit le matin et l’animation musicale, à partir de 14h30, ambiancée par KarineK, artiste nantaise qui vous fera danser et vibrer au son de l’incontournable varièté française ! La journée estivale s’achevera par un goûter offert!

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

02 40 41 50 80