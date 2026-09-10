le Café Kiosque de Benenova, Benenova, Nantes

Informations pratiques

le Café Kiosque de Benenova Vendredi 18 septembre, 15h00 Benenova Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

L’équipe de Benenova vous invite à un goûter sur la Boissière !

Face à notre local, le kiosque fabriqué il y a quelques années avec des bénévoles de l’association sera installé. Pour vous rafraichir, des boissons ainsi que des petits gâteaux vous seront offerts.

Le café kiosque, c’est un espace de rencontre, d’échange mais aussi de jeux ! Vous pouvez même venir avec les vôtres pour nous en proposer.

Inscription possible sur Benenova.fr

Permanence tous les mardis après midi de 14h à 16h

Benenova 1 rue André Gide 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.benenova.fr/missions/?antenne=Nantes »}, {« type »: « phone », « value »: « 0684820751 »}]

Un temps de rencontre avec les bénévoles de l’association et les habitant.es de Nantes Nord rencontre cafe

Benenova Nantes