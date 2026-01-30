Le café papote devient un café débat Campus de projets Villa Parthenay Parthenay

Le café papote devient un café débat

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Dans le cadre des vacances de février basées sur la thématique de la citoyenneté, le café papote devient le café débat.

On tire au sort une question, un sujet et on échange, toujours autour d’une boisson chaude !

Organisé par l’Arpentèle.

Pour les personnes entre 16 et 30 ans. .

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12

