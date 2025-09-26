Le café philo à la médiathèque Montargis

Le café philo à la médiathèque Montargis vendredi 26 septembre 2025.

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2025-09-26 21:00:00

2025-09-26

Le Café Philo de Montargis propose une rencontre par mois autour d’une thématique abordée par le biais de la philosophie. Et c’est avec plaisir que la médiathèque le reçoit pour débattre et échanger dans une atmosphère détendue et conviviale.

Pour ados et adultes. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

