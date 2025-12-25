Le Café Psychosocio, réfléchir et partager autrement, Théâtre de la Concorde Paris

Jamal Lamrani et Delphine Vincenot, tous deux psychosociologues, vous invitent à prendre part au cycle « Café Psychosocio » au Théâtre de la Concorde.

Il n’y a aucun prérequis : chaque participant.e, simple curieux.se ou sensibilisé.e aux sciences sociales, se présente succinctement et peut proposer un sujet à explorer collectivement. Après une courte introduction, sera choisi et traité un thème parmi ceux proposés. Le dernier quart d’heure est consacré à une conclusion, et un partage de coups de cœur : infos diverses ou suggestions de lectures, rencontres, spectacles, colloques…

Cette proposition est faite en lien avec le CIRFIP, Centre International de Recherche, de Formation et d’Intervention en Psychosociologie.

Un espace de rencontre convivial et ouvert, pour partager et penser ensemble nos façons de vivre, de travailler, de nous engager et de prendre part à la vie démocratique sous toutes ses formes !

Le samedi 21 février 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://theatredelaconcorde.paris/



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Concorde et trouvez le meilleur itinéraire

