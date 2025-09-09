Le café social Langeac

Le café social Langeac mardi 9 septembre 2025.

Le café social

Place de la halle Langeac Haute-Loire

Début : 2025-09-09 18:30:00

fin : 2025-09-30 21:30:00

2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30

Envie de voir du monde, rencontrer de nouvelles têtes, boire un verre ensemble ? Le café social ouvre ses portes. Jeux de société, papote, partage

de repas… Venez avec vos envies pour faire vivre ce moment convivial.

Place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

English :

Want to meet new people and have a drink together? The café social opens its doors. Board games, chatting, sharing

sharing a meal… Come along with your desires to bring this convivial moment to life.

German :

Lust, etwas von der Welt zu sehen, neue Gesichter zu treffen, gemeinsam etwas zu trinken? Das Sozialcafé öffnet seine Türen. Gesellschaftsspiele, Quatschen, Teilen

von Mahlzeiten … Bringen Sie Ihre Lust mit, um diesen geselligen Moment am Leben zu erhalten.

Italiano :

Volete conoscere nuove persone e bere qualcosa insieme? Il caffè sociale apre le sue porte. Giochi da tavolo, chiacchiere, condivisione

condividere un pasto… Venite con le vostre idee per rendere questo luogo conviviale.

Espanol :

¿Quieres conocer gente nueva y tomar algo juntos? El café social abre sus puertas. Juegos de mesa, charlar, compartir

compartir una comida… Ven con tus propias ideas para hacer de éste un lugar de convivencia.

L’événement Le café social Langeac a été mis à jour le 2025-09-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier