Le café sorcière [Cycle Ta mère la sorcière] Médiathèque Quimperlé

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Quimperlé Communauté lance un cycle d’événements engagés, artistiques et féministes autour de la figure aussi effrayante que fascinante de la sorcière. D’hier à aujourd’hui, du mythe à la réalité, l’événement s’attache à travers ce personnage fort à questionner notre histoire et ses résonances actuelles, à interroger la place des femmes dans la société.

Autour d’une sélection de livres à découvrir à l’avance, venez explorer la thématique de la sorcière, femme puissante longtemps haïe mais peu à peu réhabilitée.

Tous publics dès 13 ans. .

