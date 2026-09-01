Le Cafétélire Médiathèque Bourbriac
vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque · Bourbriac
Informations pratiques
Bourbriac
Le Cafétélire
Médiathèque 11 Place du Centre Bourbriac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Dans le cadre de ses animations, la Médiathèque-Ludothèque vous propose : Le Cafétélire. Moment convivial autour d’un café, d’un thé ou d’une tisane. Venez avec ou sans livre ! .
Médiathèque 11 Place du Centre Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 07 10
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English :
L’événement Le Cafétélire Bourbriac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol
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